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Росія програє у війні? ЗМІ дізналися, що означає використання Кремлем "шахедів"

Фото: ЗМІ дізналися, що означає використання Кремлем "шахедів" (GettyImages)
Автор: Наталія Гурковська

Росія програє у війні в Україні та використання іранських дронів це не що інше, як ознака слабкості Москви. При цьому фінансові втрати України від збитих безпілотників значно перевищують витрати Росії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Guardian.

"Росія програє цю війну. Якщо вони замовляють безпілотники в Ірані, значить, у них немає власної зброї", - сказав Артем Старосек, виконавчий директор компанії Molfar, яка надає послуги з розвідки, підготовки та коучингу OSINT-фахівців.

При цьому, як пише видання, ціна приниження безпілотників-камікадзе для України значно перевищує суми, які Росія платить за закупівлю та запуск іранських БПЛА.

Враховуючи, що ціна іранських дронів Shahed-136 становить від 20 до 50 тисяч євро за кожен "шахед", загальна вартість невдалих атак безпілотників на Україну, завданих Росії останніми тижнями, оцінюється військовими аналітиками Molfar в 11,66 млн доларів і 17,9 млн доларів.

Своєю чергою, як пишуть автори, Україна розгорнула безліч озброєнь для знищення безпілотників, у тому числі винищувачі МіГ-29, крилаті ракети С-300, системи наземної оборони Nasams та стрілецьку зброю.

Орієнтовна вартість для України становить понад 28,14 млн. доларів. Дані включають дрони, запущені в період з 13 вересня до 17 жовтня.

"Це наголошує на низьких фінансових витратах Росії на атаки безпілотників, які продовжують сіяти терор в Україні, вбиваючи мирних жителів і завдаючи ударів по енергетичній інфраструктурі країни", - пише The Guardian.

Цифри

Видання наводить статистику, згідно з якою всього за останній місяць сили ППО збили 161 безпілотник Shahed-136, один більший Shahed-129 і чотири ще більші безпілотні ударні апарати, відомих як Mohajer-6.

Як повідомлялось, на тлі масованого нальоту дронів-камікадзе Shahed-136 на Київ 17 жовтня в Ірані вкотре заявили, що не постачали безпілотники Росії.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський розповів, що протягом місяця ЗСУ збили сотні дронів-камікадзе та десятки ракет ворога.

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Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

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