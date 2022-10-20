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Россия проигрывает в войне? СМИ узнали, что означает использование Кремлем "шахедов"

Фото: СМИ узнали, что означает использование Кремлем "шахедов" (GettyImages)
Автор: Наталия Гурковская

Россия проигрывает в войне в Украине и использование иранских дронов это не что иное, как признак слабости Москвы. При этом финансовые потери Украины от сбитых беспилотников "значительно превышают расходы России".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Guardian.

"Россия проигрывает эту войну. Если они заказывают беспилотники в Иране, значит, у них нет собственного оружия", - сказал Артем Старосек, исполнительный директор компании Molfar, которая предоставляет услуги в области разведки, подготовки и коучинга OSINT-специалистов

При этом, как пишет издание, цена унитожения беспилотников-камикадзе для Украины значительно превышает суммы, которые Россия платит за закупку и запуск иранских БПЛА.

Учитывая, что цена иранских дронов Shahed-136 составляет от 20 до 50 тысяч евро за каждый "шахед", общая стоимость неудачных атак беспилотников на Украину, нанесенных России в последние недели, оценивается военными аналитиками Molfar в 11,66 млн долларов и 17,9 млн долларов.

В свою очередь, как пишут авторы, Украина развернула множество вооружений для уничтожения беспилотников, в том числе истребители МиГ-29, крылатые ракеты С-300, системы наземной обороны Nasams и стрелковое оружие.

Ориентировочная стоимость для Украины составляет более 28,14 млн долларов. Данные включают дроны, запущенные в период с 13 сентября по 17 октября.

"Это подчеркивает низкие финансовые затраты России на атаки беспилотников, которые продолжают сеять террор в Украине, убивая мирных жителей и нанося удары по энергетической инфраструктуре страны", - пишет The Guardian.

Цифры

Издание приводит статистику, согласно которой всего за последний месяц силы ПВО сбили 161 беспилотник Shahed-136, один более крупный Shahed-129 и четыре еще более крупных беспилотных ударных аппаратов, известных как Mohajer-6.

Как сообщалось, на фоне массированного налета дронов-камикадзе Shahed-136 на Киев 17 октября в Иране в очередной раз заявили, что не поставляли беспилотники России.

Напомним, президент Владимир Зеленский рассказал, что в течение месяца ВСУ сбили сотни дронов-камикадзе и десятки ракет врага.

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Война в Украине