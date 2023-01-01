Россия будет продолжать войну. Столтенберг призвал к длительной поддержке Украины

Российская Федерация не намерена останавливаться и готовится к продолжению войны. Запад должен быть готовым к долговременной поддержке Украины.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на слова генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга в интервью BBC.

"Мы должны быть готовы к долгому пути, потому что, как вы заметили, Россия не намерена отказываться от своей главной цели - установление контроля над Украиной", - заявил Столтенберг.

По словам генерального секретаря НАТО, несмотря на то, что украинские воины несколько месяцев вели контрнаступление, Россия провела мобилизацию и пополнила ряды своих военных. Все это свидетельствует о том, что враг готовится продолжать войну и, возможно, попытается снова осуществить наступление.

Столтенберг отметил, что Украина остро нуждается в военной поддержке. Он отметил, что вероятно эта война закончится мирными переговорами, однако условия этих переговоров будут зависеть от соотношения сил на поле боя.

"Поэтому - если мы хотим, чтобы мирный договор закреплял положение, что Украина одержала победу как суверенное, независимое, демократическое государство Европы, мы должны обеспечить Украине поддержку. В том числе военную поддержку, потому что это единственный способ убедить Россию сесть за стол переговоров и признать Украину как суверенное, независимое государство Европы", - добавил Столтенберг.