Росія продовжуватиме наступати більшу частину року, - The New York Times

Так, за словами старшого наукового співробітника Євроазійської програми Інституту досліджень зовнішньої політики Роба Лі, Росія зберегла значну перевагу у живій силі та вогневій могутності. Аналітик вважає, що країна-агресор продовжить наступальні операції, які триватимуть більшу частину року. У той же час він вважає, що Росія може зіткнутися з нестачею танків і бронетехніки.

Ризик став можливим завдяки достатній кількості артилерійських боєприпасів, якими Україна успішно знищує техніку ворога. Про це заявив лейтенант Денис Ярославський, який воює на Харківському напрямку.

"Наша артилерія приголомшує скупчення російських військ... Раніше наші артилерійські батареї були дуже обережні з кількістю снарядів, які вони могли використовувати", - повідомив він.

На думку українських та західних військових аналітиків, стратегія РФ щодо відкриття нового фронту на північ від Харкова була спрямована на розтягування обмежених сил України, послаблення оборони на Донбасі та півдні країни. Проте, на думку Роба Лі, війська РФ не отримали вигоди з харківського наступу.

Також судячи з супутникових карт, південь Донбасу став ареною найінтенсивніших боїв за останні тижні.