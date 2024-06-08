Россия будет продолжать наступать большую часть года, - The New York Times

Так, по словам старшого научного сотрудника Евроазиатской программы Института исследований внешней политики Роба Ли, Россия сохранила значительное преимущество в живой силе и огневой мощи. Аналитик считает, что страна-агрессор продолжит наступательные операции, которые продлятся большую часть года. В то же время, он считает, что Россия может столкнутся с нехваткой танков и бронетехники.

Риск стал возможным благодаря достаточному количеству артиллерийских боеприпасов, которыми Украина успешно уничтожает технику врага. Об этом заявил лейтенант Денис Ярославский, воюющий на Харьковском направлении.

"Наша артиллерия поражает скопление российских войск... Раньше наши артиллерийские батареи были очень осторожны с количеством снарядов, которые они могли использовать", - сообщил он.

По мнению украинских и западных военных аналитиков, стратегия РФ по открытию нового фронта к северу от Харькова была направлена на растягивание ограниченных сил Украины, ослабления обороны на Донбассе и юге страны. Однако, по мнению Роба Ли, войска РФ не извлекли выгоды из харьковского наступления.

Также судя по спутниковым картам, юг Донбасса стал ареной самых интенсивных боев за последние недели.