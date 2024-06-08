ua en ru
Сб, 08 червня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Росія продовжуватиме наступати більшу частину року, - The New York Times

Субота 08 червня 2024 02:32
UA EN RU
Росія продовжуватиме наступати більшу частину року, - The New York Times Фото: ворог може зіткнутися з нестачею техніки (Getty Images)
Автор: Едуард Ткач

Пакет військової допомоги США Україні, схвалений у квітні, полегшує ЗСУ захист своїх позицій. При цьому, американська зброя поки не зупинила наступ РФ. Ворог, як і раніше, має перевагу і продовжить атаки.

Про це заявили американські аналітики та українські військові, повідомляє РБК-Україна з посиланням на The New York Times.

Так, за словами старшого наукового співробітника Євроазійської програми Інституту досліджень зовнішньої політики Роба Лі, Росія зберегла значну перевагу у живій силі та вогневій могутності. Аналітик вважає, що країна-агресор продовжить наступальні операції, які триватимуть більшу частину року. У той же час він вважає, що Росія може зіткнутися з нестачею танків і бронетехніки.

Ризик став можливим завдяки достатній кількості артилерійських боєприпасів, якими Україна успішно знищує техніку ворога. Про це заявив лейтенант Денис Ярославський, який воює на Харківському напрямку.

"Наша артилерія приголомшує скупчення російських військ... Раніше наші артилерійські батареї були дуже обережні з кількістю снарядів, які вони могли використовувати", - повідомив він.

На думку українських та західних військових аналітиків, стратегія РФ щодо відкриття нового фронту на північ від Харкова була спрямована на розтягування обмежених сил України, послаблення оборони на Донбасі та півдні країни. Проте, на думку Роба Лі, війська РФ не отримали вигоди з харківського наступу.

Також судячи з супутникових карт, південь Донбасу став ареною найінтенсивніших боїв за останні тижні.

Нагадаємо, голова військового комітету НАТО адмірал Роб Бауер вважає, що Україні потрібно дати право завдавати ударів територією РФ західною зброєю без обмеження дальності.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що українські військові з 47-ї окремої механізованої бригади на БМП Bradley знищили ворожий БТР разом із десантом.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Війна в Україні
NEWS
Необхідний резерв. На що здатні винищувачі Mirage 2000-5 та як можуть посилити ЗСУ
Необхідний резерв. На що здатні винищувачі Mirage 2000-5 та як можуть посилити ЗСУ
DAILY
Непросте літо та три сценарії на осінь. Чи зможе Україна врятувати енергетику та не допустити блекаут
Данило Крамаренкооглядач РБК-Україна Непросте літо та три сценарії на осінь. Чи зможе Україна врятувати енергетику та не допустити блекаут