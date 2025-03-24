Росія продовжує тримати ракетоносії в Чорному морі: який залп "Калібрів"

Зранку, 24 березня, Росія продовжує утримувати ракетоносій в акваторії Чорного моря. Загроза обстрілу для України поки не зникла.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звіт Військово-морських сил ЗСУ.

Станом на 06:00 в Чорному морі перебуває три російські кораблі. Всі вони є носіями крилатих ракет типу "Калібр" із загальним залпом до 12 одиниць.

Водночас в Азовському морі ворожих суден немає. Однак чотири кораблі зафіксовано у Середземному морі, три з яких є носіями "Калібрів" із загальним залпом до 26 ракет.

Крім того, за добу в інтересах Росія прохід Керченською протокою здійснили:

до Чорного моря - 13 суден, з них 11 суден продовжили рух у напрямку протоки Босфор;

до Азовського моря 6 суден, з них 1 судно продовжило рух з протоки Босфор.

У ВМС додали, що Російська Федерація продовжує порушувати Міжнародну конвенцію з охорони людського життя на морі 1974 року (SOLAS), вимикаючи системи автоматичної ідентифікації.