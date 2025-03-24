Россия продолжает держать ракетоносители в Черном море: какой залп "Калибров"

Утром, 24 марта, Россия продолжает удерживать ракетоноситель в акватории Черного моря. Угроза обстрела для Украины пока не исчезла.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отчет Военно-морских сил ВСУ.

По состоянию на 06:00 в Черном море находится три российских корабля. Все они являются носителями крылатых ракет типа "Калибр" с общим залпом до 12 единиц.

В то же время в Азовском море вражеских судов нет. Однако четыре корабля зафиксировано в Средиземном море, три из которых являются носителями "Калибров" с общим залпом до 26 ракет.

Кроме того, за сутки в интересах России проход через Керченский пролив осуществили:

в Черное море - 13 судов, из них 11 судов продолжили движение в направлении пролива Босфор;

в Азовское море 6 судов, из них 1 судно продолжило движение из пролива Босфор.

В ВМС добавили, что Российская Федерация продолжает нарушать Международную конвенцию по охране человеческой жизни на море 1974 года (SOLAS), выключая системы автоматической идентификации.