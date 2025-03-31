Росія продовжує тримати носії "Калібрів" в Чорному морі: який залп

Станом на 06:00, 31 березня, в акваторії Чорного моря зафіксовано 2 кораблі. Обидва судна є носіями "Калібрів" із загальним залпом до 8 ракет.

Водночас в Азовському морі, як і в у попередні дні, ворожі кораблі відсутні. Однак одразу 4 судна перебувають в Середземному морі, 3 з яких - носії крилатих ракет із загальним залпом до 26 "Калібрів".

Крім того, за добу в інтересах країни-агресора Росії прохід Керченською протокою здійснили

до Чорного моря - 2 судна, з них 1 судно продовжили рух у напрямку протоки Босфор;

до Азовського моря - 4 судна, з них жодне не продовжило рух з протоки Босфор.

"РФ продовжує порушувати Міжнародну конвенцію з охорони людського життя на морі 1974 року (SOLAS), вимикаючи системи автоматичної ідентифікації", - додали у ВМС ЗСУ.