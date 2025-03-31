Россия продолжает держать носители "Калибров" в Черном море: какой залп

По состоянию на 06:00, 31 марта, в акватории Черного моря зафиксировано 2 корабля. Оба судна являются носителями "Калибров" с общим залпом до 8 ракет.

В то же время в Азовском море, как и в предыдущие дни, вражеские корабли отсутствуют. Однако сразу 4 судна находятся в Средиземном море, 3 из которых - носители крылатых ракет с общим залпом до 26 "Калибров".

Кроме того, за сутки в интересах страны-агрессора России проход через Керченский пролив осуществили

в Черное море - 2 судна, из них 1 судно продолжили движение в направлении пролива Босфор;

в Азовское море - 4 судна, из них ни одно не продолжило движение из пролива Босфор.

"РФ продолжает нарушать Международную конвенцию по охране человеческой жизни на море 1974 года (SOLAS), выключая системы автоматической идентификации", - добавили в ВМС ВСУ.