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Рівень небезпеки дуже високий. РФ провела ротацію ракетоносіїв у Чорному морі

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Україна, Понеділок 29 травня 2023 22:10
Рівень небезпеки дуже високий. РФ провела ротацію ракетоносіїв у Чорному морі Фото: Росія продовжує тримати напоготові "Калібри" у Чорному морі (кадр з відео)
Автор: Наталія Кава

Російська Федерація, станом на 21:00 понеділка, 29 травня, вивела в Чорне море один надводний та два підводних ракетоносії.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал речника оперативного командування "Південь" Владислава Назарова.

За його даними, Росія провела ротацію ракетоносіїв в Чорному морі, однак продовжує тримати напоготові "Калібри". Ще один підводний ракетоносій було виведено в акваторію на чергування надвечір, один з надводних завів в пункт базування.

Загальний залп - 16 ракет.

"Рівень ракетної небезпеки залишається дуже високим. Будьте пильні та відповідальні, не нехтуйте власною безпекою і не допомагайте ворогу через хайп у соцмережах", - написав він.

Травневі обстріли України

Росія останнім часом змінила тактику обстрілів України. У травні цього року Київ зазнав 16 масштабних обстрілів. Так у понеділок, 29 травня, російські війська випустили 11 "Іскандерів" двох модифікацій. Сили ППО знищили всі цілі. Вночі 29 травня ворог застосував безпілотники та крилаті ракети.

Окрім цього у п'ятницю, 26 травня ударів було завдано по Дніпру. Загарбники поцілили по будівлі поліклініки та ветеринарної клініки, внаслідок чого виникла пожежа, що охопила вже 1 тисячу кв. м. Наразі відомо про чотирьох загиблих і 32 постраждалих.

Також російська армія в ніч на 29 травня атакувала Хмельницьку область. окупанти вдарили по військовому об'єкту. За попередніми даними, внаслідок атаки виведено з ладу 5 літальних апаратів. Фахівці почали відновлювати злітно-посадкову смугу.

Російський флот в Чорному морі

Росія використовує Чорне море для завдання ударів по території України. У водах ворог регулярно утримує кораблі та підводні човни, які здатні запускати "Калібри".

Після знищення флагмана "Москва", росіяни тримають кораблі ближче до східної частини Криму, намагаючись не наражати себе на удари наших воїнів.

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