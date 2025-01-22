Росія продовжує тримати в Чорному морі носій "Калібрів": який можливий залп

Станом на 06:00, 22 січня, Російська Федерація продовжує тримати у Чорному морі корабель. Він є носієм крилатих ракет типу "Калібр" із загальним залпом до 4 ракет.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ранковий звіт Військово-повітряних сил ЗСУ.

Водночас в Азовському морі ворожі кораблі відсутні. Однак 6 суден росіян зафіксовано у Середземному морі. Серед них одразу два є ракетоносіями із загальним залпом до 22 "Калібрів".

Крім того, за добу в інтересах країни-агресора Російської Федерації прохід Керченською протокою здійснили:

до Чорного моря - 11 суден, з них 4 продовжили рух у напрямку протоки Босфор;

до Азовського моря - 4 судна, жодне з них не рухалось з протоки Босфор.

"РФ продовжує порушувати Міжнародну конвенцію з охорони людського життя на морі 1974 року (SOLAS), вимикаючи системи автоматичної ідентифікації", - резюмували у ВМС.