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Росія продовжує тримати в Чорному морі носій "Калібрів": який можливий залп

Середа 22 січня 2025 08:02
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Росія продовжує тримати в Чорному морі носій "Калібрів": який можливий залп Фото: корабель РФ у морі (facebook.com/mod.mil.rus)
Автор: Едуард Ткач

Станом на 06:00, 22 січня, Російська Федерація продовжує тримати у Чорному морі корабель. Він є носієм крилатих ракет типу "Калібр" із загальним залпом до 4 ракет.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ранковий звіт Військово-повітряних сил ЗСУ.

Водночас в Азовському морі ворожі кораблі відсутні. Однак 6 суден росіян зафіксовано у Середземному морі. Серед них одразу два є ракетоносіями із загальним залпом до 22 "Калібрів".

Крім того, за добу в інтересах країни-агресора Російської Федерації прохід Керченською протокою здійснили:

  • до Чорного моря - 11 суден, з них 4 продовжили рух у напрямку протоки Босфор;
  • до Азовського моря - 4 судна, жодне з них не рухалось з протоки Босфор.

"РФ продовжує порушувати Міжнародну конвенцію з охорони людського життя на морі 1974 року (SOLAS), вимикаючи системи автоматичної ідентифікації", - резюмували у ВМС.

Росія продовжує тримати в Чорному морі носій &quot;Калібрів&quot;: який можливий залп

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