Россия продолжает держать в Черном море носитель "Калибров": какой возможен залп
По состоянию на 06:00, 22 января, Российская Федерация продолжает держать в Черном море корабль. Он является носителем крылатых ракет типа "Калибр" с общим залпом до 4 ракет.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на утренний отчет Военно-воздушных сил ВСУ.
В то же время в Азовском море вражеские корабли отсутствуют. Однако 6 судов россиян зафиксировано в Средиземном море. Среди них сразу два являются ракетоносителями с общим залпом до 22 "Калибров".
Кроме того, за сутки в интересах страны-агрессора Российской Федерации проход Керченским проливом осуществили:
- в Черное море - 11 судов, из них 4 продолжили движение в направлении пролива Босфор;
- в Азовское море - 4 судна, ни одно из них не двигалось из пролива Босфор.
"РФ продолжает нарушать Международную конвенцию по охране человеческой жизни на море 1974 года (SOLAS), выключая системы автоматической идентификации", - резюмировали в ВМС.
Напомним, около недели назад, спикер Военно-морских сил ВСУ Дмитрий Плетенчук, заявил, что российские ракетоносители, которые уже несколько лет находятся в Средиземном море, пока не демонстрируют признаков активного применения.
По его мнению, пребывание этих судов в этом регионе, является скорее частью постоянного оперативного присутствия, а не подготовкой к боевым действиям.
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