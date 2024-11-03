Росія продовжує тримати в Чорному морі носій "Калібрів": який можливий залп

Водночас в Азовському морі кораблі росіян відсутні зовсім. Проте одне судно зафіксовано у Середземному морі. Воно є носієм "Калібрів" із загальним залпом до 8 ракет.

Крім того, за добу в інтересах Російської Федерації прохід Керченською протокою здійснили:

до Чорного моря - 5 суден, з них 2 продовжили рух у напрямку протоки Босфор;

до Азовського моря - 7 суден, з них 1 рухалось з протоки Босфор.

У ВМС додали, що Росія продовжує порушувати Міжнародну конвенцію з охорони людського життя на морі 1974 року (SOLAS), вимикаючи системи автоматичної ідентифікації.