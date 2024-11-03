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Росія продовжує тримати в Чорному морі носій "Калібрів": який можливий залп

Неділя 03 листопада 2024 07:30
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Росія продовжує тримати в Чорному морі носій "Калібрів": який можливий залп Фото: російський корабель (facebook.com/mod.mil.rus)
Автор: Едуард Ткач

Станом на ранок, 3 листопада, Росія продовжує тримати у Чорному морі один ракетоносій з крилатими ракетами типу "Калібр" на борту. Судно ворога може випустити загальним залпом до 4 ракет.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звіт Військово-морських сил ЗСУ.

Водночас в Азовському морі кораблі росіян відсутні зовсім. Проте одне судно зафіксовано у Середземному морі. Воно є носієм "Калібрів" із загальним залпом до 8 ракет.

Крім того, за добу в інтересах Російської Федерації прохід Керченською протокою здійснили:

  • до Чорного моря - 5 суден, з них 2 продовжили рух у напрямку протоки Босфор;
  • до Азовського моря - 7 суден, з них 1 рухалось з протоки Босфор.

У ВМС додали, що Росія продовжує порушувати Міжнародну конвенцію з охорони людського життя на морі 1974 року (SOLAS), вимикаючи системи автоматичної ідентифікації.

Росія продовжує тримати в Чорному морі носій &quot;Калібрів&quot;: який можливий залп

Нагадаємо, що Росія не виводила ракетоносії на бойове чергування у Чорне море понад два тижні. Останній раз судна були помічені 19 жовтня, але в той день вони були без "Калібрів".

Раніше РБК-Україна повідомляло, що флот РФ фактично більше не може впливати на хід бойових дій в умовах.

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