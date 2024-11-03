Россия продолжает держать в Черном море носитель "Калибров": какой возможен залп

По состоянию на утро, 3 ноября, Россия продолжает держать в Черном море один ракетоноситель с крылатыми ракетами типа "Калибр" на борту. Судно врага может выпустить общим залпом до 4 ракет.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отчет Военно-морских сил ВСУ.

В то же время в Азовском море корабли россиян отсутствуют совсем. Однако одно судно зафиксировано в Средиземном море. Оно является носителем "Калибров" с общим залпом до 8 ракет.

Кроме того, за сутки в интересах Российской Федерации проход по Керченскому проливу совершили:

к Черному морю - 5 судов, из них 2 продолжили движение в направлении пролива Босфор;

к Азовскому морю - 7 судов, из них 1 двигалось из пролива Босфор.

В ВМС добавили, что Россия продолжает нарушать Международную конвенцию по охране человеческой жизни на море 1974 года (SOLAS), выключая системы автоматической идентификации.