Зеленський про коаліцію Ірану та Росії: один терорист знайшов іншого

"Якщо Росія не дістає до наших міст артилерією, вона намагається їх знищити ракетами. Їй навіть замало ракет - Росія знайшла спільника в геноцидній політиці, це Іран. Іранські убивчі дрони, які йдуть Росії сотнями, стали загрозою нашій критичній інфраструктурі. Так один терорист знаходить іншого. Щоб воювати проти вільного світу", - сказав він.

На думку президента України, це питання часу коли Росія ударить по інших союзниках США, "якщо ми не зупинимо їх зараз".

. "We must do it!", - закликав Зеленський.