Зеленський про коаліцію Ірану та Росії: один терорист знайшов іншого
Іран виступає спільником у війні Росії в Україні. Лише питання часу коли РФ ударить по інших союзниках США.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на виступ президента України Володимира Зеленського у Конгресі США.
"Якщо Росія не дістає до наших міст артилерією, вона намагається їх знищити ракетами. Їй навіть замало ракет - Росія знайшла спільника в геноцидній політиці, це Іран. Іранські убивчі дрони, які йдуть Росії сотнями, стали загрозою нашій критичній інфраструктурі. Так один терорист знаходить іншого. Щоб воювати проти вільного світу", - сказав він.
На думку президента України, це питання часу коли Росія ударить по інших союзниках США, "якщо ми не зупинимо їх зараз".
. "We must do it!", - закликав Зеленський.
Як повідомлялося, Вашингтон уважно відстежує ситуацію зі співпрацею Ірану та Росії в секторі передачі озброєння, але поки США не бачили підтверджень передачі росіянам балістичних ракет.
Нагадаємо, Росія, схоже, замовила в Ірану нову партію озброєнь, до якої можуть увійти сотні балістичних ракет. Докладніше про це - у матеріалі РБК-Україна.
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