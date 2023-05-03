Росія продовжує продавати золото, попри західні санкції, - Bloomberg

Російські зливки стали табу після вторгнення в Україну, і минулого літа вони були заблоковані країнами "Великої сімки" та Європейським союзом. Це створило великий головний біль для величезної російської золотодобувної промисловості - її власний ринок не може поглинути метал на 20 млрд доларів, який щорічно добувається, і все інше дістається центральному банку або іноземним покупцям.

Десятки логістичних фірм і продавців, які є дрібними гравцями в золотому секторі, відтоді взяли на себе торгівлю російськими зливками, згідно з даними торгової фірми ImportGenius, що базуються на даних російської митниці за шість місяців до серпня. І замість масових поставок, що направляються до Лондона для зберігання в сховищах провідних банків злитків, таких як JPMorgan Chase і HSBC, російські поставки направляються частинами таких країн, як Об'єднані Арабські Емірати, Гонконг і Туреччина, де немає жодних обмежень.

Це ще один приклад того, як глобальна торгівля сировинними товарами змінюється після війни Росії проти України. Санкції G7 і ЄС забороняють імпорт російського золота на їхні власні ринки і забороняють компаніям, що базуються на них, торгувати їм деінде. Але фірмам в інших країнах, як і раніше, дозволено торгувати російським металом через відсутність вторинних санкцій.

У глобальних перевезеннях дорогоцінних металів домінують охоронні компанії, як-от Brink's Co. та Loomis, які припинили перевезення російських злитків після початку війни.

Пробіл був заповнений такими компаніями, як VPower Finance Security (Hong Kong) Ltd, яка заявляє, що переміщує готівку та золото для деяких найбільших банків Китаю. За даними ImportGenius, з березня по серпень 2022 через Гонконг було відправлено російського золота на 300 млн доларів.

Це лише невелика частина від 1,2 млрд російського золота, поставленого JPMorgan лише за перші два місяці 2022 року, що наголошує на складності продажу великих обсягів відразу після початку війни. Але нові канали продажів допомагають, і гірничодобувні компанії "Поліметал" та "Полюс" змогли витратити непродані запаси, які вони створили у першій половині 2022 року.

Призначення експорту

ОАЕ стали головним новим напрямком для російського золота: за шість місяців до серпня туди було експортовано понад 500 млн доларів. Більшість покупців базуються у Дубаї, який довгий час був центром торгівлі дорогоцінними металами між Сходом та Заходом. Дані показують, що Paloma Precious DMCC, трейдер із офісами у вільній зоні Дубая та золотим ринком, імпортувала на 109 млн доларів.

Al Bahrain Jewellers LLC, ще один дилер, вивіз із Росії золота на суму понад 50 млн доларів. Метал було отримано через дочірню компанію Open Mineral AG в Абу-Дабі, торгову фірму, засновану колишніми керівниками Glencore, основними акціонерами якої є суверенний фонд добробуту Mubadala Investment.

Деякі торговці у Дубаї, схоже, не мають спеціального досвіду роботи з дорогоцінними металами. Actava Trading DMCC, яка в серпні імпортувала російське золото на суму близько 25 млн доларів, позиціонує себе як торговця зерновими, орієнтованого на чорноморський регіон.

Туреччина стала ще одним ключовим пунктом призначення: близько 305 млн доларів російського золота пройшло через аеропорт Стамбула в період з березня по серпень, показують дані ImportGenius.

Також відбулися зміни у тому, хто проводить транзакції у Росії. Раніше в експорті країни домінували великі кредитори, такі як банк ВТБ та Ощадбанк, але санкції щодо них призвели до того, що дрібніші банки взяли на себе цю роль. Гірничодобувні та нафтопереробні підприємства також стали відігравати більш важливу роль у постачаннях.

Центральний банк Росії також купив близько 1 млн унцій минулого року. Санкції США, запроваджені щодо валютних резервів Росії, підштовхнули її до пошуку альтернатив долару.