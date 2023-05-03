Россия продолжает продавать золото, несмотря на западные санкции, - Bloomberg

Российские слитки стали табу после вторжения в Украину, и прошлым летом они были заблокированы странами "Большой семерки" и Европейским союзом. Это создало большую головную боль для огромной российской золотодобывающей промышленности - ее собственный рынок не может поглотить металл на 20 млрд долларов, добываемый каждый год, и все остальное достается центральному банку или иностранным покупателям.

Десятки логистических фирм и продавцов, которые являются мелкими игроками в золотом секторе, с тех пор взяли на себя торговлю российскими слитками, согласно данным торговой фирмы ImportGenius, основанным на данных российской таможни за шесть месяцев до августа. И вместо массовых поставок, направляемых в Лондон для хранения в хранилищах ведущих банков слитков, таких как JPMorgan Chase и HSBC, российские поставки направляются по частям в такие страны, как Объединенные Арабские Эмираты, Гонконг и Турция, где нет никаких ограничений.

Это еще один пример того, как глобальная торговля сырьевыми товарами меняется после начала войны России против Украины. Санкции G7 и ЕС запрещают импорт российского золота на их собственные рынки и запрещают базирующимся на них компаниям торговать им где-либо еще. Но фирмам в других странах по-прежнему разрешено торговать российским металлом из-за отсутствия вторичных санкций.

В глобальных перевозках драгоценных металлов доминируют охранные компании, такие как Brink's Co. и Loomis, которые прекратили перевозку российских слитков после начала войны.

Пробел был заполнен такими компаниями, как VPower Finance Security (Hong Kong) Ltd, которая заявляет, что перемещает наличные деньги и золото для некоторых крупнейших банков Китая. По данным ImportGenius, с марта по август 2022 года через Гонконг было отправлено российского золота на 300 млн долларов.

Это лишь небольшая часть от 1,2 млрд российского золота, поставленного JPMorgan только за первые два месяца 2022 года, что подчеркивает сложность продажи больших объемов сразу после начала войны. Но новые каналы продаж помогают, и горнодобывающие компании "Полиметалл" и "Полюс" смогли израсходовать непроданные запасы, которые они создали в первой половине 2022 года.

Назначение экспорта

ОАЭ стали главным новым направлением для российского золота: за шесть месяцев по август туда было экспортировано более 500 млн долларов. Большинство покупателей базируются в Дубае, который долгое время был центром торговли драгоценными металлами между Востоком и Западом. Данные показывают, что Paloma Precious DMCC, трейдер с офисами в свободной зоне Дубая и золотым рынком, импортировала на 109 млн долларов.

Al Bahrain Jewellers LLC, еще один дилер, вывез из России золота на сумму более 50 млн долларов. Металл был получен через дочернюю компанию Open Mineral AG в Абу-Даби, торговую фирму, основанную бывшими руководителями Glencore, основными акционерами которой являются суверенный фонд благосостояния Mubadala Investment.

Некоторые торговцы в Дубае, похоже, не имеют специального опыта работы с драгоценными металлами. Actava Trading DMCC, которая в августе импортировала российского золота на сумму около 25 млн долларов, позиционирует себя как торговца зерновыми, ориентированного на черноморский регион.

Турция стала еще одним ключевым пунктом назначения: около 305 млн в долларов российского золота прошло через аэропорт Стамбула в период с марта по август, показывают данные ImportGenius.

Также произошли изменения в том, кто проводит транзакции в России. Ранее в экспорте страны доминировали крупные кредиторы, такие как банк ВТБ и Сбербанк, но санкции в отношении них привели к тому, что более мелкие банки взяли на себя эту роль. Горнодобывающие и нефтеперерабатывающие предприятия также стали играть более важную роль в поставках.

Центральный банк России также купил около 1 млн унций в прошлом году. Санкции США, введенные в отношении валютных резервов России, подтолкнули ее к поиску альтернатив доллару.