Росія продовжує перекидати війська та техніку до кордону з Україною, - "Гаюн"

За інформацією моніторингової групи, сьогодні, 21 грудня, було зафіксовано пересування колон військової техніки РФ. Три колони висунулися з полігонів Білорусі, де знаходяться польові табори російських військових: "Лосвідо" та "Лепельський" (Вітебська область), а також "Обуз-Лісновський" (Брестська область).

Перша колона: 18 вантажівок "Урал" та 5 паливозаправників.

Друга колона: 24 вантажівки "Урал", 10 БТР-82А (на одному з БТР був прапор СРСР).

Третя колона: щонайменше 10 тентових вантажівок "Урал".

Вчора "Беларускі Гаюн" повідомляв про активізацію переміщень ешелонів з бронетехнікою Збройних сил Росії з місць тимчасової дислокації на полігонах ЗС РБ до південних регіонів Білорусі. Моніторингова група зазначає, що вчорашні переміщення залізничним транспортом і зафіксовані сьогодні колони військової техніки є взаємопов'язаними подіями.

Підкреслено, що вчора відзначалося перекидання переважно гусеничної бронетехніки (танків та БМП), сьогодні - вантажних автомобілів та колісних БТР.

За наявною інформацією можна зробити висновок, що Росія здійснює заходи щодо накопичення своїх сил у прикордонних з Україною регіонах Білорусі. Однак через швидку зміну планів переміщень російських військових поки що є скрутним визначення нових місць зосередження армії РФ.

Моніторингова група допускає два варіанти розвитку подій: