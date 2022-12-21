Россия продолжает перебрасывать войска и технику к границе с Украиной, - "Гаюн"

По информации мониторинговой группы, сегодня, 21 декабря, было зафиксировано передвижение колонн военной техники РФ. Три колонны выдвинулись из полигонов Беларуси, где находятся полевые лагеря российских военных: "Лосвидо" и "Лепельский" (Витебская область), а также "Обуз-Лесновский" (Брестская область).

Первая колонна: 18 грузовиков "Урал" и 5 топливозаправщиков.

Вторая колонна: 24 грузовика "Урал", 10 БТР-82А (на одном из БТР был флаг СССР).

Третья колонна: не менее 10 тентовых грузовиков "Урал".

Вчера "Белорусский Гаюн" сообщал об активизации перемещений эшелонов с бронетехникой Вооруженных сил России с мест временной дислокации на полигонах ВС РБ в южные регионы Беларуси. Мониторинговая группа отмечает, что вчерашние перемещения по железнодорожному транспорту и зафиксированные сегодня колонны военной техники являются взаимосвязанными событиями.

Подчеркнуто, что вчера отмечалось опрокидывание преимущественно гусеничной бронетехники (танков и БМП), сегодня - грузовых автомобилей и колесных БТР.

По имеющейся информации можно заключить, что Россия осуществляет меры по накоплению своих сил в приграничных с Украиной регионах Беларуси. Однако из-за быстрой смены планов перемещений российских военных пока затруднительно определить новые места сосредоточения армии РФ.

Мониторинговая группа допускает два варианта развития событий: