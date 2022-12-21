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Росія продовжує перекидати війська та техніку до кордону з Україною, - "Гаюн"

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Білорусь, Середа 21 грудня 2022 22:42
Росія продовжує перекидати війська та техніку до кордону з Україною, - "Гаюн" Фото: Росія продовжує перекидати війська та техніку до кордону з Україною (facebook.com/mod.mil.rus)
Автор: Тетяна Степанова

Протягом сьогоднішнього дня було зафіксовано три колони техніки РФ, які висунулися з полігонів Білорусі, де знаходяться польові табори російських військових.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Беларускі Гаюн".

За інформацією моніторингової групи, сьогодні, 21 грудня, було зафіксовано пересування колон військової техніки РФ. Три колони висунулися з полігонів Білорусі, де знаходяться польові табори російських військових: "Лосвідо" та "Лепельський" (Вітебська область), а також "Обуз-Лісновський" (Брестська область).

  • Перша колона: 18 вантажівок "Урал" та 5 паливозаправників.
  • Друга колона: 24 вантажівки "Урал", 10 БТР-82А (на одному з БТР був прапор СРСР).
  • Третя колона: щонайменше 10 тентових вантажівок "Урал".

Вчора "Беларускі Гаюн" повідомляв про активізацію переміщень ешелонів з бронетехнікою Збройних сил Росії з місць тимчасової дислокації на полігонах ЗС РБ до південних регіонів Білорусі. Моніторингова група зазначає, що вчорашні переміщення залізничним транспортом і зафіксовані сьогодні колони військової техніки є взаємопов'язаними подіями.

Підкреслено, що вчора відзначалося перекидання переважно гусеничної бронетехніки (танків та БМП), сьогодні - вантажних автомобілів та колісних БТР.

За наявною інформацією можна зробити висновок, що Росія здійснює заходи щодо накопичення своїх сил у прикордонних з Україною регіонах Білорусі. Однак через швидку зміну планів переміщень російських військових поки що є скрутним визначення нових місць зосередження армії РФ.

Моніторингова група допускає два варіанти розвитку подій:

  • Збройні сили Росії перекидають техніку до південних регіонів Білорусі для проведення навчань.
  • Підрозділи ЗС РФ переміщаються з полігонів у північній і центральній частині Білорусі ближче до кордону з Україною для проведення нової наступальної операції.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло про те, що вчора, 20 грудня, російські окупанти перекидали свою військову техніку та солдатів у південну частину Білорусі.

Також раніше ми писали, що ешелон із танками Збройних сил Росії, який учора прибув до Брестської області, ближче до кордону з Україною, постояв там ніч та поїхав назад.

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