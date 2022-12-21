Россия продолжает перебрасывать войска и технику к границе с Украиной, - "Гаюн"
В течение сегодняшнего дня были зафиксированы три колонны техники РФ, выдвинувшиеся из полигонов Беларуси, где находятся полевые лагеря российских военных.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Белорусский Гаюн".
По информации мониторинговой группы, сегодня, 21 декабря, было зафиксировано передвижение колонн военной техники РФ. Три колонны выдвинулись из полигонов Беларуси, где находятся полевые лагеря российских военных: "Лосвидо" и "Лепельский" (Витебская область), а также "Обуз-Лесновский" (Брестская область).
- Первая колонна: 18 грузовиков "Урал" и 5 топливозаправщиков.
- Вторая колонна: 24 грузовика "Урал", 10 БТР-82А (на одном из БТР был флаг СССР).
- Третья колонна: не менее 10 тентовых грузовиков "Урал".
Вчера "Белорусский Гаюн" сообщал об активизации перемещений эшелонов с бронетехникой Вооруженных сил России с мест временной дислокации на полигонах ВС РБ в южные регионы Беларуси. Мониторинговая группа отмечает, что вчерашние перемещения по железнодорожному транспорту и зафиксированные сегодня колонны военной техники являются взаимосвязанными событиями.
Подчеркнуто, что вчера отмечалось опрокидывание преимущественно гусеничной бронетехники (танков и БМП), сегодня - грузовых автомобилей и колесных БТР.
По имеющейся информации можно заключить, что Россия осуществляет меры по накоплению своих сил в приграничных с Украиной регионах Беларуси. Однако из-за быстрой смены планов перемещений российских военных пока затруднительно определить новые места сосредоточения армии РФ.
Мониторинговая группа допускает два варианта развития событий:
- Вооруженные силы России опрокидывают технику в южные регионы Беларуси для проведения учений.
- Подразделения ВС РФ перемещаются с полигонов в северной и центральной части Беларуси ближе к границе с Украиной для проведения новой наступательной операции.
Напомним, ранее РБК-Украина сообщало о том, что вчера, 20 декабря, российские оккупанты перебрасывали свою военную технику и солдат в южную часть Беларуси.
Также ранее мы писали, что эшелон с танками Вооруженных сил России, прибывший вчера в Брестскую область, ближе к границе с Украиной, постоял там ночь и поехал назад.
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