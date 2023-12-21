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Росія продовжує перекидати в Україну сили з Таджикистану, - ISW

Фото: Росія продовжує перекидати в Україну сили з Таджикистану (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

Командування Російської Федерації продовжує перекидати на війну в Україні військовослужбовців з Таджикистану.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Інституту вивчення війни (ISW).

Як стверджують аналітики з посиланням на російські джерела, в Кремінському лісі діють підрозділи російського 204-го загону спецназу "Ахмат" і 201-ї військової бази, які нібито "захопили невизначені позиції в цьому районі". 

"Присутність елементів 201-ї військової бази, яка базується в Душанбе, Таджикистан, вказує на те, що російські війська продовжують перекидати частину своїх сил з Таджикистану для посилення бойових дій", - пишуть аналітики ISW. 

Яка ситуація на фронті 

За словами аналітиків, Збройні сили України наразі ведуть важкі бої на кількох напрямках. Зокрема військові контратакували в районі Авдіївки та продовжують утримувати позиції на східному (лівому) березі Дніпра в Херсонській області.

Протягом минулої доби, 20 грудня, як пише Генеральний штаб ЗСУ, було зафіксовано 99 бойових зіткнень. Наші воїни розширюють плацдарм в Херсонській області, витискаючи ворога

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