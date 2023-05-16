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Намагаються обійти санкції? У сусідні від РФ країни різко виріс експорт із Німеччини

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Вівторок 16 травня 2023 22:43
Намагаються обійти санкції? У сусідні від РФ країни різко виріс експорт із Німеччини Фото: Прапор Німеччини (GettyImages)
Автор: Дмитро Браславський

Експорт із Німеччини до країн, що межують із Росією, різко зріс у першому кварталі. Це посилило побоювання, що реекспорт товарів із сусідніх країн допомагає Москві обходити санкції.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані німецького Статистичного управління, про які пише Reuters.

Експорт із Німеччини до Киргизстану зріс приблизно на 949%, до 170 мільйонів євро. Також експорт Німеччини до Грузії зріс на 92%, тоді як експорт до Казахстану зріс на 136%, до Вірменії на 172% та до Таджикистану на 154%.

Боротьба з реекспортом ускладнюється дублюванням митних та торгових угод між країнами, не всі з яких підтримали санкції проти РФ.

Торговий експерт та президент Австрійського інституту економічних досліджень Габріель Фельбермайр повідомив, що Вірменія, Білорусь, Казахстан та Киргизстан перебувають у митному союзі з Росією.

"Це означає, що у них загальний митний режим щодо третіх країн, і те, що йде з ЄС до Киргизстану, може бути перепродано до Росії без подальшого контролю та мит", - пояснив Фельбермайр.

Експорт Німеччини до Туреччини, яку розглядають як ще один маршрут для товарів до Росії, також різко збільшився в першому кварталі, збільшившись майже на 37%.

Нагадаємо, що після початку повномасштабної війни в Україні та запровадження санкцій проти Росії експорт товарів з Німеччини до країн СНД щонайменше подвоївся.

Раніше РБК-Україна повідомляло про те, що Європейський Союз обговорює можливість запровадження експортних обмежень щодо країн, які реекспортують санкційну продукцію до Росії.

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