Росія продовжує мілітаризувати ЗАЕС: карти боїв ISW

Росіяни продовжують створювати небезпеку для Запорізької атомної електростанції. Окупанти використовують енергоблоки як матеріально-технічне та військове базування.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Інститут вивчення війни (ISW).

Ситуація в Харківській та Луганській областях

Генштаб України повідомив, що росіяни вели безуспішні наступальні дії поблизу Масютівки та Білогорівки. Речник Західного угруповання військ РФ Сергій Зибінський заявив, що десантно-штурмові загони 6-ї загальновійськової армії здійснили наземний удар поблизу міста.

Геолокаційні кадри, опубліковані 24 травня, показують, що окупанти захопили Ягідне і трохи просувалися поблизу Спірного.

Бої у Донецькій області

У Генштабі ЗСУ повідомили, що російські війська вели безуспішні наступальні дії на Іванівське та Хромове. Командувач Східного угруповання військ України генерал-полковник Олександр Сирський зазначив, що українські війська продовжують оборону на підступах до Бахмута.

Російський б логер стверджував, що війська "ДНР" повільно входять у Бахмут. Інший російський блогер заявив, що українські війська можуть активізувати переміщення військової техніки та особового складу через Костянтинівку.

Український Генштаб повідомив, що 24 травня російські війська вели невдалі наступальні дії на північ від Донецька в районі Авдіївки та Новокалинового. Також, ворог намагався просунутись біля Первомайського та Мар’їнки. Крім того, російські блогери стверджували, що війська РФ здійснили наземні атаки на північно-західній околиці Донецька поблизу Водяного та Невельського.

Голова Авдіївської міської військової адміністрації Віталій Барбараш повідомив, що росіяни, вранці 24 травня, завдали по Авдіївці масованого артилерійського удару та двох авіаударів некерованими авіаційними бомбами.



"Південна вісь"

Російські війська продовжують обстрілювати українські позиції на півдні України авіаційними бомбами ФАБ-500. Українське оперативне командування "Південь" повідомило, 23 травня, що росіяни атакували Берислав у Херсонській області чотирма бомбами КАБ (різновид ФАБ-500). Російське джерело стверджує, що війська РФ атакували цими бомбами українські позиції поблизу Пологів Запорізької області.

Повідомляється, що росіяни продовжують створювати небезпеку для Запорізької атомної електростанції. Головне управління військової розвідки України, 24 травня, повідомило, що війська РФ продовжують мілітаризацію ЗАЕС, використовуючи енергоблоки 1, 2 і 4, як матеріально-технічне та військове базування.

У ГУР також заявили, що російські війська постійно утримують на ЗАЕС бронетехніку, вантажівки та персонал, а після комендантської години проводять ротацію персоналу та техніки.