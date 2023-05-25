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Россия продолжает милитаризировать ЗАЭС: карты боев ISW

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Четверг 25 мая 2023 02:58
Россия продолжает милитаризировать ЗАЭС: карты боев ISW Фото: войска РФ милитаризируют ЗАЭС (GettyImages)
Автор: Максим Шушко

Россияне продолжают создавать опасность для Запорожской атомной электростанции. Оккупанты используют энергоблоки как материально-техническое и военное базирование.

Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на Институт изучения войны (ISW).

Ситуация в Харьковской и Луганской областях

Генштаб Украины сообщил, что россияне вели безуспешные наступательные действия вблизи Масютовки и Белогоровки. Спикер Западной группировки войск РФ Сергей Зибинский заявил, что десантно-штурмовые отряды 6-й общевойсковой армии нанесли наземный удар вблизи города.

Геолокационные кадры, опубликованные 24 мая, показывают, что оккупанты захватили Ягодное и немного продвигались вблизи Спорного.

Россия продолжает милитаризировать ЗАЭС: карты боев ISW

Бои в Донецкой области

В Генштабе ВСУ сообщили, что российские войска вели безуспешные наступательные действия на Ивановское и Хромово. Командующий Восточной группировкой войск Украины генерал-полковник Александр Сырский отметил, что украинские войска продолжают оборону на подступах к Бахмуту.

Российский блогер утверждал, что войска "ДНР" медленно входят в Бахмут. Другой российский блоггер заявил, что украинские войска могут активизировать перемещение военной техники и личного состава через Константиновку.

Украинский Генштаб сообщил, что 24 мая российские войска вели неудачные наступательные действия к северу от Донецка в районе Авдеевки и Новокалинового. Также враг пытался продвинуться возле Первомайского и Марьинки. Кроме того, российские блоггеры утверждали, что войска РФ совершили наземные атаки на северо-западной окраине Донецка вблизи Водяного и Невельского.

Глава Авдеевской городской военной администрации Виталий Барбараш сообщил, что россияне, утром 24 мая, нанесли по Авдеевке массированный артиллерийский удар и два авиаудара неуправляемыми авиационными бомбами.
Россия продолжает милитаризировать ЗАЭС: карты боев ISWРоссия продолжает милитаризировать ЗАЭС: карты боев ISW

"Южная ось"

Российские войска продолжают обстреливать украинские позиции на юге Украины авиационными бомбами ФАБ-500. Украинское оперативное командование "Юг" сообщило, 23 мая, что россияне атаковали Берислав в Херсонской области четырьмя бомбами КАБ (разновидность ФАБ-500). Российский источник утверждает, что войска РФ атаковали этими бомбами украинские позиции вблизи Пологов Запорожской области.

Сообщается, что россияне продолжают создавать опасность для Запорожской атомной электростанции. Главное управление военной разведки Украины, 24 мая, сообщило, что войска РФ продолжают милитаризацию ЗАЭС, используя энергоблоки 1, 2 и 4 как материально-техническое и военное базирование.

В ГУР также заявили, что российские войска постоянно удерживают на ЗАЭС бронетехнику, грузовики и персонал, а после комендантского часа производят ротацию персонала и техники.

Министерство обороны России опубликовало кадры, на которых якобы видна украинская атака на разведывательное судно "Иван Хурс" в Черном море. Они утверждали, что уничтожили все три беспилотных катера, атаковавших корабль в 140 км к северо-востоку от пролива Босфор, когда судно защищало газопроводы "Турецкий поток" и "Голубой поток". Украинские официальные лица пока не комментировали эти заявления.
Россия продолжает милитаризировать ЗАЭС: карты боев ISWРоссия продолжает милитаризировать ЗАЭС: карты боев ISW

Сегодня вечером, 24 мая, в Киеве и области, а также ряде регионов объявили воздушную тревогу. В столице работали силы противовоздушной обороны.

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