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Росія продовжує атакувати Україну "Шахедами": де загроза ударів

Фото: мобільні групи ППО збивають дрони у низці областей України (Getty Images)
Автор: Едуард Ткач

Ввечері у суботу, 4 січня, російські загарбники знову масштабно атакують Україну ударними дронами. В багатьох областях оголошено повітряну тривогу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Повітряні сили ЗСУ.

За даними військових, станом на 22:34, ворожі дрони рухалися:

  • на півдні Сумської області, курс - західний/південно-західний/південно-східний;
  • в центрі Чернігівської області, курс - західний/південно-західний/північно-західний;
  • на півночі Київської області, курс - західний;
  • у Полтавській області, курс - західний/південно-західний;
  • у Харківській області, курс - західний/південно-західний/північно-західний/південний.

О 22:38 військові повідомили про наближення ворожого БпЛА з північного сходу до м. Черкаси.

Також повідомлялося про наближення дронів до Чернігова зі сходу.

О 22:45 Повітряні сили повідомили про наближення ворожого дрону з північного сходу до м. Бровари Київської області.

О 22:49 повідомили про входження нових груп ворожих ударних БпЛА у повітряний простір Сумської області.

Також повідомлялося про наближення ворожого безпілотника з півночі до Полтави.

О 23:06 нові групи ворожих ударних дронів продовжували заходити в повітряний простір Сумської області.

О 23:08, за даними військових, нові групи ворожих БпЛА заходять у повітряний простір Харківської області з тимчасово окупованих районів Луганської області.

О 23:21 виявлено наближення ударного дрону до міста Житомир з північного сходу.

За даними моніторингових каналів, у повітряному просторі України перебують близько 30 ударних дронів. Близько половини з них - у Харківській області, рухаються на південь.

За останніми даними військових, станом на 23:29, ворожі БпЛА рухалися:

  • на півдні Сумської області, курс - західний/південно-західний/південно-східний;
  • у центрі Чернігівської області, курс - західний/південно-західний/північно-західний;
  • на півночі Київської області, курс - західний;
  • на сході Житомирської області, курс - західний/південно-західний;
  • на південному сході Полтавської області, курс - західний/південно-західний;
  • у Харківській області, курс - західний/південно-західний/північно-західний/південний;
  • на сході Харківської області, курс - західний;
  • на півночі Дніпропетровської та Донецької областей, курс - південний/південно-західний;
  • в напрямку Кременчука Полтавської області з північного сходу.

Станом на 22:49 мапа повітряних тривог України виглядала так:

Джерело: Карта повітряних тривог України (t.me/povitryanatrivogaaa)

Нагадаємо, впродовж дня 4 січня війська РФ також атакували Україну дронами.

Зокрема, ворог запустив 30 БпЛА типу "Шахед", а також безпілотники-імітатори різних типів із північно-східного напрямку.

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