Росія продовжує атакувати Україну "Шахедами": де загроза ударів

Ввечері у суботу, 4 січня, російські загарбники знову масштабно атакують Україну ударними дронами. В багатьох областях оголошено повітряну тривогу.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Повітряні сили ЗСУ.
За даними військових, станом на 22:34, ворожі дрони рухалися:
О 22:38 військові повідомили про наближення ворожого БпЛА з північного сходу до м. Черкаси.
Також повідомлялося про наближення дронів до Чернігова зі сходу.
О 22:45 Повітряні сили повідомили про наближення ворожого дрону з північного сходу до м. Бровари Київської області.
О 22:49 повідомили про входження нових груп ворожих ударних БпЛА у повітряний простір Сумської області.
Також повідомлялося про наближення ворожого безпілотника з півночі до Полтави.
О 23:06 нові групи ворожих ударних дронів продовжували заходити в повітряний простір Сумської області.
О 23:08, за даними військових, нові групи ворожих БпЛА заходять у повітряний простір Харківської області з тимчасово окупованих районів Луганської області.
О 23:21 виявлено наближення ударного дрону до міста Житомир з північного сходу.
За даними моніторингових каналів, у повітряному просторі України перебують близько 30 ударних дронів. Близько половини з них - у Харківській області, рухаються на південь.
За останніми даними військових, станом на 23:29, ворожі БпЛА рухалися:
Станом на 22:49 мапа повітряних тривог України виглядала так:
Джерело: Карта повітряних тривог України (t.me/povitryanatrivogaaa)
Нагадаємо, впродовж дня 4 січня війська РФ також атакували Україну дронами.
Зокрема, ворог запустив 30 БпЛА типу "Шахед", а також безпілотники-імітатори різних типів із північно-східного напрямку.
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