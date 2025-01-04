Россия продолжает атаковать Украину "Шахедами": где риск ударов

Вечером в субботу, 4 января, российские захватчики снова масштабно атакуют Украину ударными дронами. Во многих областях объявлена воздушная тревога.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Воздушные силы ВСУ.
По данным военных, по состоянию на 22:34, вражеские дроны двигались:
В 22:38 военные сообщили о приближении вражеского БПЛА с северо-востока к г. Черкассы.
Также сообщалось о приближении дронов к Чернигову с востока.
В 22:45 Воздушные силы сообщили о приближении вражеского дрона с северо-востока к г. Бровары Киевской области.
В 22:49 сообщили о вхождении новых групп вражеских ударных БпЛА в воздушное пространство Сумской области.
Также сообщалось о приближении вражеского беспилотника с севера к Полтаве.
В 23:06 новые группы вражеских ударных дронов продолжали заходить в воздушное пространство Сумской области.
В 23:08, по данным военных, новые группы вражеских БпЛА заходят в воздушное пространство Харьковской области с временно оккупированных районов Луганской области.
В 23:21 обнаружено приближение ударного дрона к городу Житомир с северо-востока.
По состоянию на 22:49 карта воздушных тревог Украины выглядела так:
Источник: Карта воздушных тревог Украины (t.me/povitryanatrivogaaa)
Напомним, на протяжении дня 4 января войска РФ также атаковали Украину дронами.
В частности, враг запустил 30 БпЛА типа "Шахед", а также беспилотники-имитаторы различных типов с северо-восточного направления.
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