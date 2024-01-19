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Росія продовжить агресію, якщо її не зупинити в Україні, - віце-президент Єврокомісії

Фото: Валдіс Домбровскіс (Getty Images)
Автор: Олександр Білоус

Західні союзники мають зосередити свої зусилля на відсічі вторгненню Росії в Україну, інакше Москва продовжить спроби експансії за межі її кордонів.

Про це заявив віце-президент Єврокомісії Валдіс Домбровскіс, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.

"Мене найбільше турбує російська агресія, що триває проти України. Якщо ми не зупинимо Росію, є перспективи того, що Росія дійсно піде далі і почне нові агресивні війни, і вони відкрито про це говорять", - сказав він у Давосі.

Домбровскіс, який відповідає за торговельну політику Європейського Союзу, попередив, що 2024 рік буде важким з огляду на війну проти України та напруженість на Близькому Сході.

Ці конфлікти можуть порушити торгівлю та ланцюжки поставок, хоча глобальний прогноз Світової організації торгівлі на рівні 3,3% на 2024 рік є "дуже позитивним", сказав Домбровскіс. Однак "є певні ризики, які нам необхідно слідувати".

Російська агресія проти Європи

Нагадаємо, міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус заявив, що за оцінками німецьких експертів, що збройне протистояння між Росією та НАТО можливе через п'ять-вісім років.

Раніше керівник Військового комітету НАТО адмірал Роб Бауер заявив, що альянс потребує трансформації, а Захід повинен підготуватися до епохи, в якій все може статися у будь-який час, включаючи початок війни.

Президент України Володимир Зеленський попередив, що коливання Заходу у підтримці Києва та побоювання ескалації війни з Росією можуть продовжити бойові дії на роки.

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