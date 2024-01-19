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Россия продолжит агрессию, если ее не остановить в Украине, - вице-президент Еврокомиссии

Фото: Валдис Домбровскис (Getty Images)
Автор: Александр Белоус

Западные союзники должны сосредоточить свои усилия на отпоре вторжению России в Украину, иначе Москва продолжит попытки экспансии за пределы ее границ.

Об этом заявил вице-президент Еврокомиссии Валдис Домбровскис, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.

"Меня больше всего беспокоит продолжающаяся российская агрессия против Украины. Если мы не остановим Россию, есть перспективы того, что Россия действительно пойдет дальше и начнет новые агрессивные войны, и они открыто об этом говорят", - сказал он в Давосе.

Домбровскис, отвечающий за торговую политику Европейского Союза, предупредил, что 2024 год будет трудным, учитывая войну против Украины и напряженность на Ближнем Востоке.

Эти конфликты могут нарушить торговлю и цепочки поставок, хотя глобальный прогноз Всемирной торговой организации на уровне 3,3% на 2024 год является "весьма позитивным", сказал Домбровскис. Однако "есть определенные риски, которым нам необходимо следовать".

Российская агрессия против Европы

Напомним, министр обороны Германии Борис Писториус заявил, что по оценкам немецких экспертов, что вооруженное противостояние между Россией и НАТО возможно через пять-восемь лет.

Ранее руководитель Военного комитета НАТО адмирал Роб Бауэр заявил, что альянс нуждается в трансформации, а Запад должен подготовиться к эпохе, в которой все может произойти в любое время, включая начало войны.

Президент Украины Владимир Зеленский  предупредил, что колебания Запада в поддержке Киева и опасения эскалации войны с Россией могут продлить боевые действия на годы.

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