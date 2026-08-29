Росія продовжила заборону експорту дизельного палива через атаки України

Згідно із заявою російського Кабміну, заборона продовжена до 30 вересня.

"Рішення ухвалене для підтримки стабільності внутрішнього ринку палива", - йдеться на сайті.

Зазначимо, що заборона на експорт палива для виробників була введена на початку липня як короткостроковий захід, але потім його продовжили до серпня у зв'язку з продовженням атак України. При цьому міра не поширювалася на постачання в рамках міжурядових угод та гуманітарної допомоги.

За цей місяць, у серпні, Україна здійснила щонайменше 21 атаку на російські НПЗ, що є рекордом за кількістю ударів з початку війни, розпочатої Росією у лютому 2022 року. Ці удари також спровокували нову хвилю нестачі бензину у регіонах Росії.

Bloomberg пише, що сьогоднішнє продовження заборони посилить тиск на і так обмежені світові поставки палива, які були викликані конфліктом на Близькому і війною РФ проти України.

Відомо, що до безпрецедентної серії атак Києва на російську паливну промисловість Росія була останніми місяцями великим експортером дизельного палива. На її частку припадало близько 10% світових постачань.

Варто додати, що внаслідок глобального дефіциту запаси дизельного палива в США впали до найнижчого сезонного рівня за всю історію спостережень, про що свідчать дані Управління енергетичної інформації.

Причому в Європі ситуація стала настільки напруженою, що регіон уперше за 7 років змушений звертатися за паливом до Мексики.