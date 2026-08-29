Росія продовжила заборону експорту дизельного палива через атаки України

Уряд Росії вирішив продовжити заборону експорту дизельного палива для виробників, щоб забезпечити постачання на внутрішній ринок. Рішення прийнято на тлі атак України по НПЗ, що почастішали.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.
Згідно із заявою російського Кабміну, заборона продовжена до 30 вересня.
"Рішення ухвалене для підтримки стабільності внутрішнього ринку палива", - йдеться на сайті.
Зазначимо, що заборона на експорт палива для виробників була введена на початку липня як короткостроковий захід, але потім його продовжили до серпня у зв'язку з продовженням атак України. При цьому міра не поширювалася на постачання в рамках міжурядових угод та гуманітарної допомоги.
За цей місяць, у серпні, Україна здійснила щонайменше 21 атаку на російські НПЗ, що є рекордом за кількістю ударів з початку війни, розпочатої Росією у лютому 2022 року. Ці удари також спровокували нову хвилю нестачі бензину у регіонах Росії.
Bloomberg пише, що сьогоднішнє продовження заборони посилить тиск на і так обмежені світові поставки палива, які були викликані конфліктом на Близькому і війною РФ проти України.
Відомо, що до безпрецедентної серії атак Києва на російську паливну промисловість Росія була останніми місяцями великим експортером дизельного палива. На її частку припадало близько 10% світових постачань.
Варто додати, що внаслідок глобального дефіциту запаси дизельного палива в США впали до найнижчого сезонного рівня за всю історію спостережень, про що свідчать дані Управління енергетичної інформації.
Причому в Європі ситуація стала настільки напруженою, що регіон уперше за 7 років змушений звертатися за паливом до Мексики.
Нагадаємо, вчора Reuters повідомило, що виробництво бензину наприкінці серпня впало приблизно до 70 % від рівня внутрішнього споживання. Це сталося після серії атак українських дронів на російські нафтопереробні заводи.
Також повідомлялося, що диктатор РФ Володимир Путін збирається приїхати до Нижнього Новгорода. У зв'язку з цим на більшості АЗС з'явився бензин і утворилися великі черги, щоб заправити бак.