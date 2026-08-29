До Нижнього Новгорода до приїзду Путіна завезли бензин: росіяни годинами стоять у чергах

У Нижній Новгород перед приїздом глави Кремля Володимира Путіна на більшості АЗС з'явився бензин, який є дефіцитним через всім відому паливну кризу в РФ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на місцеві роспабліки в Telegram.

"Сьогодні, у день візиту президента РФ Володимира Путіна, бензин є на більшості міських автозаправок. Нагадаємо, глава держави має взяти участь у форумі "Сильні ідеї для нового часу", – написало видання Нижнього Новгорода.

Зазначається, що на низці заправних станцій сформувалися черги. Йдеться, зокрема, про "Лукойл" та "Газпромнефть" - остання розташована поблизу дорогого ЖК "Квіти", там у продажу були всі види палива.

"На кількох АЗС асортимент все ж таки обмежений. "Лукойл" на проспекті Гагаріна, 232А пропонує лише АІ-92 та дизель, "Газпромнефть" на вулиці Ярошенка, 1А - АІ-92, АІ-95 та дизель", - повідомили в паблику.

При цьому є і станції, де продається тільки дизель - по 77,50 рубля за літр.

Однак у місті були й заправки, які не поновили роботу. Наприклад, "Лукойл" на вулиці Салганській, уточнює одне зі ЗМІ Нижнього Новгорода.