ua en ru
Сб, 29 серпня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Спорт Wave Styler Спецпроєкти
Drone Deals Ормузька протока Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика Біла економіка
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Спорт Футбол Баскетбол Теніс Бокс
Wave Інсайдер Стиль Велнес Культура Подорожі Смак Зірки
Styler Люди Тренди Корисне Смачно Гороскопи
Досьє
Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » У світі

До Нижнього Новгорода до приїзду Путіна завезли бензин: росіяни годинами стоять у чергах

00:15 29.08.2026 Сб
2 хв
Паливо завезли на більшість заправок
aimg Юлія Маловічко
До Нижнього Новгорода до приїзду Путіна завезли бензин: росіяни годинами стоять у чергах Фото: російський диктатор Володимир Путін (Getty Images)
Вимкни хаос міжнародних новин! Отримуй тільки важливе з РБК-Україна у Google

У Нижній Новгород перед приїздом глави Кремля Володимира Путіна на більшості АЗС з'явився бензин, який є дефіцитним через всім відому паливну кризу в РФ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на місцеві роспабліки в Telegram.

"Сьогодні, у день візиту президента РФ Володимира Путіна, бензин є на більшості міських автозаправок. Нагадаємо, глава держави має взяти участь у форумі "Сильні ідеї для нового часу", – написало видання Нижнього Новгорода.

Зазначається, що на низці заправних станцій сформувалися черги. Йдеться, зокрема, про "Лукойл" та "Газпромнефть" - остання розташована поблизу дорогого ЖК "Квіти", там у продажу були всі види палива.

"На кількох АЗС асортимент все ж таки обмежений. "Лукойл" на проспекті Гагаріна, 232А пропонує лише АІ-92 та дизель, "Газпромнефть" на вулиці Ярошенка, 1А - АІ-92, АІ-95 та дизель", - повідомили в паблику.

При цьому є і станції, де продається тільки дизель - по 77,50 рубля за літр.

Однак у місті були й заправки, які не поновили роботу. Наприклад, "Лукойл" на вулиці Салганській, уточнює одне зі ЗМІ Нижнього Новгорода.

Паливна криза у РФ

Як відомо, у Росії спостерігається глибока паливна криза через атаки українських дронів на нафтопереробні об'єкти.

Йдеться не лише про відміну експорту бензину на зовнішні ринки, а про імпорт через брак палива власним громадянам. Наприклад, на допомогу у цьому питанні Росії допомогла, зокрема, Білорусь.

РБК-Україна писало, що виробництво бензину в Росії наприкінці серпня впало приблизно до 70% рівня внутрішнього споживання. Це сталося після серії атак українських безпілотників із російських НПЗ.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
Російська Федерація Бензин
Новини
Терор для бізнесу. Два дні поспіль під ударом РФ "Епіцентр", "Нова пошта", продукти та книги
Терор для бізнесу. Два дні поспіль під ударом РФ "Епіцентр", "Нова пошта", продукти та книги
Аналітика
Відродження на згарищі чи будівництво ТРЦ: що буде з книжковим ринком на Почайні
Ірина Костюченко, Олег Хомчук Відродження на згарищі чи будівництво ТРЦ: що буде з книжковим ринком на Почайні