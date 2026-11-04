Росія продає частку танкерного гіганта через брак грошей на війну

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Moscow Times .

Росмайно розпочало пошук організаторів продажу 7,8% акцій "Совкомфлоту" - найбільшої судноплавної компанії РФ, яка є одним із ключових операторів танкерів "тіньового флоту". Загалом у власності держави перебуває 82,8% акцій компанії, тож на продаж планують виставити близько десятої частини цього пакета.

До повномасштабного вторгнення "Совкомфлот" мав найбільший у світі флот середньотоннажних танкерів класу Aframax. Крім того, компанія володіла десятьма криголамами.

Аналітик Freedom Global Володимир Чернов оцінює вартість пакета акцій, який планують продати, приблизно у 15 млрд рублів. Саме таку суму Мінфін РФ потенційно може отримати від угоди. Водночас кінцевий дохід від продажу може бути меншим за попередні оцінки.

За словами Чернова, якщо акції пропонуватимуть широкому колу потенційних покупців, для забезпечення попиту, ймовірно, доведеться встановити ціну нижчу за біржову.

Виручені від приватизації кошти спрямують до федерального бюджету Росії. Водночас наступного року Кремль знову збільшить фінансування військових потреб: на них передбачено 17,1 трлн рублів, що дорівнює 35% усіх державних видатків. Порівняно з бюджетом на 2026 рік військові витрати зростуть на третину.

Попри чергове, вже третє за останні три роки підвищення податків, російський Мінфін прогнозує дефіцит бюджету у 2027 році на рівні 5,4 трлн рублів. У наступні два роки ситуація суттєво не покращиться: на 2028 рік запланований дефіцит у 5,1 трлн рублів, а на 2029-й - 5,2 трлн рублів.