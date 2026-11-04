Россия продает долю танкерного гиганта из-за нехватки денег на войну

Кремль планирует продать часть акций большой государственной компании, чтобы частично перекрыть дефицит бюджета. На этот раз Москва решила пожертвовать акциями "Совкомфлота".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Moscow Times .

Росимущество приступило к поиску организаторов продажи 7,8% акций "Совкомфлота" - крупнейшей судоходной компании РФ и одного из ключевых операторов танкеров "теневого флота". Всего государству принадлежит 82,8% акций компании, поэтому на продажу планируют выставить около десятой части этого пакета.

До начала полномасштабного вторжения "Совкомфлот" располагал крупнейшим в мире флотом среднетоннажных танкеров класса Aframax. Кроме того, компании принадлежали десять ледоколов.

Аналитик Freedom Global Владимир Чернов оценивает стоимость выставляемого на продажу пакета акций примерно в 15 млрд рублей. Именно такую сумму Минфин РФ потенциально может выручить от сделки. В то же время фактический доход от продажи может оказаться ниже этой оценки.

По словам Чернова, если акции предложат широкому кругу потенциальных покупателей, для обеспечения спроса, вероятно, придется установить цену ниже биржевой.

Вырученные от приватизации средства направят в федеральный бюджет России. При этом в следующем году Кремль вновь увеличит расходы на военные нужды: на эти цели предусмотрено 17,1 трлн рублей, что составляет 35% всех государственных расходов. По сравнению с бюджетом на 2026 год военные расходы возрастут на треть.

Несмотря на очередное, уже третье за последние три года повышение налогов, российский Минфин прогнозирует дефицит бюджета в 2027 году на уровне 5,4 трлн рублей. В последующие два года ситуация существенно не улучшится: на 2028 год запланирован дефицит в размере 5,1 трлн рублей, а на 2029-й - 5,2 трлн рублей.