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Росія призначила дату "виборів" на окупованих територіях України

Ілюстративне фото: Росія призначила дату "виборів" на окупованих територіях України (Getty Images)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Центральна виборча комісія Росії призначила проведення так званих "виборів" у тимчасово окупованих областях України на 10 вересня 2023 року.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "РИА-Новости".

Країна-агресор надумала провести псевдовибори у так званих "ДНР" та "ЛНР", а також захоплених частинах Запорізької та Херсонської областей.

Додамо, що 10 вересня відбудуться і вибори у Росії.

У "єдиний день голосування" заплановані вибори вищих посадових осіб у 20 суб'єктах країни-агресора, а також додаткові вибори депутатів Держдуми щодо чотирьох вакантних місць за одномандатними виборчими округами.

"Вибори" на окупованих територіях

Ще у лютому у Раді Федерації РФ заявляли про плани провести "вибори" на захоплених територіях України.

Британська розвідка зазначала, що РФ хоче показати окуповані території як свої "невід'ємні частини" тим, що має намір провести голосування того ж дня, що й вибори у Росії.

Додамо, що наприкінці травня в Росії внесли зміни до закону, який, зокрема, дозволяє проводити вибори на окупованих територіях.

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Російська Федерація