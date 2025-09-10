Росія привозить бойовиків для окупаційних адміністрацій у Запорізькій області, - ЦНС

Повідомляється, що на тимчасово окупованих територіях загарбники продовжують відчувати дефіцит кадрів і намагаються заповнити його вихідцями із Росії. Для цього вони запустили програму з гучною назвою "запорізькі герої", яку заповнили людьми, ніяк не пов'язаними з регіоном.

За даними Центру національного спротиву, для роботи в так званих "адміністраціях" Запоріжжя вдалося набрати лише 21 кандидата. Їх протягом місяця навчатимуть викладачі, спеціально привезені з Москви, після чого направлять обіймати посади в окупаційних структурах.

Однак їхнє перебування в кабінетах може виявитися недовгим. У Силах оборони наголошують, що подібні "герої" є законними цілями та несуть повну відповідальність за участь у колабораціоністських проєктах.

Центр національного спротиву нагадує жителям тимчасово захоплених територій про можливість анонімно повідомляти інформацію про окупантів і зрадників через спеціальний чат-бот, а також долучатися до руху опору.