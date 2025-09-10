Россия привозит боевиков для оккупационных администраций в Запорожской области, - ЦНС

Сообщается, что на временно оккупированных территориях захватчики продолжают испытывать дефицит кадров и пытаются восполнить его выходцами из России. Для этого они запустили программу с громким названием "запорожские герои", которую заполнили людьми, никак не связанными с регионом.

По данным Центра национального сопротивления, для работы в так называемых "администрациях" Запорожья удалось набрать только 21 кандидата. Их в течение месяца будут обучать преподаватели, специально привезенные из Москвы, после чего направят занимать должности в оккупационных структурах.

Однако их пребывание в кабинетах может оказаться недолгим. В Силах обороны отмечают, что подобные "герои" являются законными целями и несут полную ответственность за участие в коллаборационистских проектах.

Центр национального сопротивления напоминает жителям временно захваченных территорий о возможности анонимно сообщать информацию об оккупантах и предателях через специальный чат-бот, а также участвовать в движении сопротивления.