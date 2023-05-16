UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Росія "привітала" спецпредставника Китаю: ОП про нічну атаку

Фото: радник голови Офісу президента України Михайло Подоляк (president.gov.ua)
Автор: Марія Кучерявець

У Офісі президента відреагували на нічну ракетну атаку по Україні. Там заявили, що росіяни таким чином "привітали" спецпредставника Китаю, який зі спеціальною "миротворчою" місією відвідає Україну та інші країни Європи.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter радника голови Офісу президента Михайла Подоляка.

Нічна ракетна атака

Нагадаємо, що в ніч на 16 травня Росія здійснила комбіновану атаку з акцентом на Київ. Одразу з північного, південного та східного напрямків, ворог атакував ракетами різних типів повітряного, морського та наземного базування.

За словами мера Києва Віталія Кличка, попередньо, через ворожу атаку троє людей в місті постраждали.

При цьому загалом усі 18 ракет, які були випущені вночі окупантами по Україні, були знищені силами та засобами ППО України.

Спецпредставник Китаю їде до України

Зазначимо, що сьогодні до Києва вперше з початку повномасштабного вторгнення РФ прибуде спецпредставник Китаю Лі Хуей у рамках турне для "сприяння мирним переговорам" він також вирушить до РФ та країн Європи.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
КитайОфіс президентаракетиракетный удар