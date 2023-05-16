Росія "привітала" спецпредставника Китаю: ОП про нічну атаку

Нічна ракетна атака

Нагадаємо, що в ніч на 16 травня Росія здійснила комбіновану атаку з акцентом на Київ. Одразу з північного, південного та східного напрямків, ворог атакував ракетами різних типів повітряного, морського та наземного базування.

За словами мера Києва Віталія Кличка, попередньо, через ворожу атаку троє людей в місті постраждали.

При цьому загалом усі 18 ракет, які були випущені вночі окупантами по Україні, були знищені силами та засобами ППО України.

Спецпредставник Китаю їде до України

Зазначимо, що сьогодні до Києва вперше з початку повномасштабного вторгнення РФ прибуде спецпредставник Китаю Лі Хуей у рамках турне для "сприяння мирним переговорам" він також вирушить до РФ та країн Європи.

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