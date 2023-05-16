Россия "поприветствовала" спецпредставителя Китая: ОП о ночной атаке

Ночная ракетная атака

Напомним, что в ночь на 16 мая Россия совершила комбинированную атаку с акцентом на Киев. Сразу с северного, южного и восточного направлений враг атаковал ракетами разных типов воздушного, морского и наземного базирования.

По словам мэра Киева Виталия Кличко, предварительно, из-за вражеской атаки три человека в городе пострадали.

При этом всего 18 ракет, выпущенных ночью оккупантами по Украине, были уничтожены силами и средствами ПВО Украины.

Спецпредставитель Китая едет в Украину

Отметим, что сегодня в Киев впервые с начала полномасштабного вторжения РФ прибудет спецпредставитель Китая Ли Хуэй в рамках турне для "содействия мирным переговорам", он также отправится в РФ и страны Европы.

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