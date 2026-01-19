Росія прискорює випуск Іл‑76, але не дотягує до запланованих показників

Видання зазначає, що це трохи більше, ніж у попередні два роки, коли постачали по шість таких транспортників на рік. Але значно менше від потреби для реалізації довгострокових планів Кремля щодо зміцнення логістичних можливостей військово‑транспортної авіації.

Ще у 2021 році в РФ оголосили намір сформувати чотири нові полки військово‑транспортної авіації частково на базі Іл‑76, де у кожному полку планували мати по 27 літаків - загалом 108 штук.

Утім фактичне виробництво суттєво відстає від цих амбітних цілей: за весь останній рік поставлено лише сім машин, а загальний обсяг поставок цього типу за час війни склав близько 24 літаків.

На сьогодні у складі ВКС Росії нараховуються три полки, оснащені Іл‑76МД, і ще два змішані полки з Ан‑124‑100 та Іл‑76. Москва оголосила про початок формування лише одного нового 600‑го полку ВТА, і немає підтверджень, що формування завершено.

Загальна кількість Іл‑76 різних модифікацій у російській авіації становить близько 110 одиниць.

Крім матеріального потенціалу, розширенню військово‑транспортної авіації заважає нестача підготовленого персоналу: лише у 2024 році в РФ повідомили про відновлення Ульяновського училища військово‑транспортної авіації, що свідчить про існуючі кадрові обмеження.

"Навіть з урахуванням деякого прогресу у виробництві Іл‑76МД‑90А, Москва навряд чи зможе відтворити можливості радянської військово‑транспортної авіації, яка у 1990 році мала близько 385 таких літаків у складі", - підсумовує видання.