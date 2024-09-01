Россия ускорила продвижение в Покровск, но темп может снизиться, - разведка Британии

Войска оккупанта за последнюю неделю ускорили продвижение в город Покровск. Однако вскоре они могут замедлить темп.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство обороны Великобритании в X ( Twitter) .

Главное управление разведки Министерства обороны Британии рассказало, что российские Сухопутные войска за последние семь дней ускорили продвижение в город Покровск на востоке Украины.

"Войска РФ очень вероятно уже находятся в пределах десяти километров от края города. Скорость продвижения, вероятно, замедлится, когда российские сухопутные войска войдут в населенные пункты вблизи Покровска", - говорится в заявлении разведки.

Британия подчеркнула, что Покровск является ключевым логистическим центром для Донецкой области, и если его захватить, он, вероятно, продлит и перенаправит существующие украинские линии поставки.

"Оперативный темп военной активности остается низким во всех других линиях фронта на востоке и юге Украины без существенных изменений в территориальном контроле", - добавили в разведке.