Росія не припиняла мобілізацію і навесні на фронт потраплять нові військові, - естонська розвідка

Влада Росії планує після православного Різдва оголосити другу хвилю мобілізації. Про те, фактично цей процес в країні не припинявся.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на керівника центру розвідки Збройних сил Естонії полковника Марго Гросберга.
За словами Гросберга, розвідка спостерігає за деякими ознаками підготовки до нової хвилі мобілізації. Наприклад відомо, що в одну з типографій Краснодарського краю надійшло замовлення на друк 5000 повісток.
"Наступного тижня з'явиться ясність, чи почнеться ця друга хвиля мобілізації і як це буде відбуватися", - сказав він.
Керівник розвідки підкреслив, що всупереч заяв російської влади про завершення першої хвилі мобілізації, вона не зупинялась. Однак в деяких регіонах вдалось зібрати необхідну кількість людей. Так, ці 300 тисяч осіб нараза проходять підготовку та вже до кінця зими можуть бути перекинуті на фронт.
А от якщо після Різдва буде друга хвиля, то нові призвані будуть на лінії фронту орієнтовно у березні-квітні 2023 року.
Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що міністр оборони України Олексій Резніков звернувся до росіян через плани Кремля оголосити нову хвилю мобілізації.
Також відомом, що Росія, на тлі ймовірної нової хвилі мобілізації, почала боротися з масовим виїздом чоловіків за кордон. Не виключено, що ворог заборонить перетин кордону для призовників.