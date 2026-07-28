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Россия скрыто печатает рубли, чтобы и дальше финансировать войну, - разведка

17:47 28.07.2026 Вт
2 мин
Военные расходы растут настолько быстро, что Кремль прибег к рискованному механизму
aimg Мария Науменко
Россия скрыто печатает рубли, чтобы и дальше финансировать войну, - разведка Фото: российские рубли (Getty Images)
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Россия уже не может покрывать расходы на войну привычными способами, поэтому все активнее прибегает к скрытой печати рублей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Службу внешней разведки Украины.

По данным СЗРУ, российское правительство больше не может привлекать достаточно средств из-за продажи государственных облигаций на обычных рыночных условиях. Поэтому государственные банки начали активно покупать эти облигации, а Центробанк РФ снабжает их необходимыми деньгами.

Простыми словами Минфин России выпускает новые долговые бумаги, государственные банки их покупают, а Центробанк фактически предоставляет для этого средства.

"В результате государственный долг становится инструментом косвенной эмиссии. Бюджет получает средства, но ценой зависимости экономики от печати рублей и роста инфляционных рисков", - пояснили в разведке.

Дефицит бюджета России стремительно растет

Для этого Минфин РФ зарегистрировал два новых выпуска облигаций на 6,4 млрд. долларов с погашением в 2037 году и еще на 12,8 млрд. долларов с погашением в 2042 году.

По состоянию на 1 июля российские банки уже держали государственные облигации в 248,1 млрд долларов. Это около 9% всех активов банковской системы. С начала года этот показатель вырос еще на 6,5 млрд. долларов.

Как отмечают в разведке, главная причина такого решения – стремительный рост дефицита бюджета. За первые шесть месяцев 2026 года он достиг почти 77 млрд долларов. Основной причиной остаются большие затраты на войну.

В СЗРУ прогнозируют, что дополнительные военные расходы могут превысить план еще на 51,3-64,1 млрд долларов. В то же время, Центробанк РФ ожидает, что к концу года дефицит бюджета может возрасти до 105,1 млрд долларов.

Почему России все сложнее привлекать деньги

При этом России все труднее занимать деньги на рынке. Из-за высоких процентных ставок и низкого спроса инвесторы не соглашаются покупать государственные облигации на условиях российских властей. Именно поэтому в июне и июле Минфин РФ был вынужден отменить не менее трех аукционов по их продаже.

"Переход к принудительному привлечению ресурсов госбанков не решает проблему дефицита, а лишь скрывает ее", - подчеркнули в разведке.

Такая модель, по оценке СЗРУ, делает экономику еще более зависимой от печати денег, что может привести к дальнейшему росту инфляции.

Напомним, ранее Служба внешней разведки Украины сообщила, что российский фондовый рынок падает уже 19-ю неделю подряд.

По данным ведомства, на этом фоне богатейшие граждане РФ переводят свои средства в криптовалюту, зарубежную недвижимость и частные инвестиционные фонды.

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