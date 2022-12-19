Росія пригрозила Греції через можливу передачу Україні систем ППО

У Росії погрожують, що плани Греції передати Україні системи ППО можуть вплинути на відносини між країнами.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву представника МЗС РФ Марії Захарової.
За її словами, можлива передача Україні систем ППО С-300 є "провокаційною та відверто ворожою" стосовно Росії.
Захарова, в черговий раз повторюючи тези російської пропаганди, звинуватила Грецію в тому, що вона нібито "стає співучасником українських неонацистів, які, зокрема, ведуть війну проти етнічних греків, які проживають на Донбасі, у Запорізькій та Херсонській областях".
Вона заявила, що можлива передача стане "грубим порушенням" російсько-грецьких домовленостей та "неминуче матиме наслідки".
"Поки що ще не пізно, можна відмовитися від небезпечних задумів. Ще раз попереджаємо грецьке керівництво про відповідальність", - додала вона.
Нагадаємо, раніше в Міноборони Греції заявляли, що уряд країни розглядає можливість передачі Україні комплексів протиповітряної оборони С-300.
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