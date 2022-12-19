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Россия пригрозила Греции из-за возможной передачи Украине систем ПВО

Фото: Мария Захарова, представительница МИД РФ (facebook.com/MIDRussia)
Автор: Иван Носальский

В России угрожают, что планы Греции передать Украине системы ПВО могут повлиять на отношения между странами.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление представителя МИД РФ Марии Захаровой.

По ее словам, возможная передача Украине систем ПВО С-300 является "провокационной и откровенно враждебной" по отношению к России.

Захарова, в очередной раз повторяя тезисы российской пропаганды, обвинила Грецию в том, что она таким образом якобы "становится соучастником украинских неонацистов, которые, в том числе, ведут войну против этнических греков, проживающих на Донбассе, в Запорожской и Херсонской областях".

Она заявила, что возможная передача станет "грубым нарушением" российско-греческих договоренностей и "неизбежно будет иметь последствия".

"Пока еще не поздно, можно отказаться от опасных замыслов. Еще раз предупреждаем греческое руководство об ответственности", - добавила она.

Напомним, ранее в Минобороны Греции заявляли, что правительство страны рассматривает возможность передачи Украине комплексов противовоздушной обороны С-300.

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Российская ФедерацияГрецияПВОВойна России против Украины