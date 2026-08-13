Росія прибирає кордони з окупованими землями України

ФСБ Росії заявила про скасування прикордонної зони між окупованими територіями України та російськими регіонами, а також Кримським півостровом.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Агентство".
За інформацією видання, спецслужба окупантів підготувала проєкти наказів про визнання такими, що втратили чинність, власних документів про прикордонні зони.
Зміни стосуються Ростовської та Воронезької областей РФ, а також окупованого Криму.
До цього часу проїзд з Росії на тимчасово окуповані території Донецької, Луганської, Запорізької та Херсонської областей фактично відрізнявся від перетину державного кордону лише формально.
Фото: ФСБ скасовує прикордонні зони з захопленими регіонами (t.me/agentstvonews)
У документах РФ ліквідацію контролю пояснюють так званим "приєднанням" українських регіонів до Росії. Тепер окупанти планують встановити прикордонну зону безпосередньо по лінії зовнішніх кордонів захоплених територій.
Водночас у Криму окупаційна спецслужба залишить прикордонний режим "у межах островів Чорного моря, що належать РФ". Там місцеве управління ФСБ самостійно визначатиме місця та час в'їзду і встановлюватиме попереджувальні знаки.
Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський наголосив, що Росія не отримає перемоги у війні та не зможе змусити Україну залишити свої території.
За його словами, Москва намагається нав'язати вихід ЗСУ з Донеччини та Луганщини як власне досягнення, проте Київ не піде на поступки, які загрожують безпеці всієї держави.
Позицію керівництва країни поділяє і більшість громадян. За даними соціологічних досліджень, все менше українців готові до територіальних поступок на сході навіть в обмін на міжнародні гарантії безпеки.
Для більшості суспільства передача Донбасу під контроль агресора є категорично неприйнятною умовою.