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Росія прагне легалізувати "піратство" у будь-якій сфері

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Росія, Неділя 18 грудня 2022 21:16
Росія прагне легалізувати "піратство" у будь-якій сфері Фото: "піратство" стає у Росії державною політикою (GettyImage)
Автор: Тетяна Зарембо

У Росії запропонували абсолютно легально використовувати піратські програми і закріпити це законодавчо.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на профільні російські ЗМІ.

Як зазначають медіа, Російська Федерація абсолютно серйозно вирішила скасувати покарання за використання програмного забезпечення без ліцензії. Такі "заходи підтримки" обговорюють на рівні Мінцифри РФ у співпраці із фахівцями російського Інституту розвитку підприємництва та економіки. Йдеться про створення законопроєкту, який впровадив би в Російській Федерації мораторій на кримінальну та адміністративну відповідальність для тих, кому зарубіжні розробники відмовилися подовжувати ліцензії.

"Вітчизняний софт не завжди може замінити закордонний, а це перешкоджає роботі організацій", - зауважують медіа.

Причина полягає у тому, що на території РФ більше не можна купити ліцензійні Windows, офісні продукти та інший IT-софт, а зарубіжні постачальники припинили подовжувати ліцензії російським компаніям. Відомо, що з лютого 2022 року великі компанії, зокрема Apple, Microsoft, Logitech і т. ін., призупинили поставки своєї продукції в Росію. Паралельно китайські гіганти Lenovo і Xiaomi, попри заклики Пекіна чинити опір примусу з-за кордону, теж згортають свій бізнес у країні-агресорі.

Нещодавно РБК-Україна повідомляло, що металургійний завод "Азовсталь" групи "Метінвест" звернувся до Офісу президента із закликом накласти санкції на компанії та осіб, які причетні до крадіжки з Маріуполя української металопродукції.

Раніше ми писали, як Росія тотально обкрадає будь-які центри української культури та виносить все з музеїв України.

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