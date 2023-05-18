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Росія пожалілась на слова Буданова в ООН. Подоляк відреагував на "риторику ненависті"

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Четвер 18 травня 2023 11:35
Росія пожалілась на слова Буданова в ООН. Подоляк відреагував на "риторику ненависті" Фото: Михайло Подоляк, радник голови Офісу президента (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Пишкін

Росія пожалілась в ООН на слова керівника ГУР Кирила Буданова щодо вбивства росіян. Річ у тім, що країна-агресор не розуміє сучасних людським мов.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Twitter-акаунт радника голови Офісу президента.

Ми вбивали росіян і будемо вбивати

В інтерв'ю для Yahoo News, Буданова попросили прокоментувати звинувачення Росії щодо "терактів", а також загибелі доньки російського ідеолога Олександра Дугіна.

"Не продовжуйте цю тему. Все, що я прокоментую, це те, що ми вбивали росіян і будемо вбивати росіян будь-де на цьому світі до повної перемоги України", - відповів керівник ГУР.

"Риторика ненависті"

В Росії образились на слова Кирила Буданова після чого поширили в Рабі безпеки ООН лист про нібито готовність Києва "вбивати росіян по всьому світу".

"Це кричущий приклад риторики ненависті, русофобії та підбурювання до насильства за національною ознакою", - зазначається в документі.

Зокрема, країна, яка розв'язала війну, звинуватила Україну в нібито "порушенні правил, викладених в Міжнародній конвенції про ліквідацію всіх форм расової дискримінації".

Росія не розуміє людських мов

"Риторика ненависті", - істерично волає Росія на екстреному засіданні ООН. І?.. Так, Україна вас ненавидить. Так, ми будемо вас переслідувати. Завжди й скрізь. Так, з вами розмовляти нічого - ви не знаєте сучасних людських мов. Так, час вашого традиційного ниття, яке гіпнотично діяло на глобальну політику, закінчується. Так, представники Росії - держави серійних убивць - безсумнівно, виплатять усі борги", - написав Подоляк.

Як відзначив радник голови Офісу президента, Україна дістане кожного представника Росії юридично чи фізично. Також він порадив країні-агресору дочекатись трибуналу й припинити використовувати ООН, оскільки у військових злочинців немає міжнародного права.

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