UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Росія позбавить інвалідів в окупації пенсій, якщо вони не матимуть паспорт РФ, - ЦНС

Фото: паспорт РФ (Getty Images)
Автор: Едуард Ткач

Росія продовжує злочинний процес паспортизації населення на окупованих територіях України. Наступними жертвами цих діянь мають стати люди з інвалідністю.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Центр національного спротиву (ЦНС).

За даними інформаційного ресурсу, кожен громадянин із особливими потребами на окупованих територіях зобов'язаний буде пройти обов'язкову медико-соціальну експертну комісію відповідно до законодавства РФ. Однак це можливо буде зробити лише за наявності російського паспорта. В іншому ж випадку, якщо цього не зробити, людей з інвалідністю позбавлять пенсій.

"Відбуватиметься усе це в період до 31 грудня 2025 року. З 1 січня 2026 року особи з інвалідністю, але без російського паспорта, будуть позбавлені пенсії з інвалідності", - йдеться у повідомленні.

При цьому у ЦНС зазначили, що плани Кремля з паспортизації населення тимчасово окупованих територій України провалюються. Це відбувається попри усі нестерпні умови, які ворог створив для українців на своїй рідній землі.

Нагадаємо, що починаючи з 1 січня 2025 року Кремль присвоїть людям в окупації статус іноземних громадян або ж осіб без громадянства.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що Росія вимагає збільшити теми паспортизації українців. Зокрема, до кінця 2024 року ворог сподівається довести цей процес до 60%.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська ФедераціяВійна в Україні