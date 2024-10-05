Росія позбавить інвалідів в окупації пенсій, якщо вони не матимуть паспорт РФ, - ЦНС

За даними інформаційного ресурсу, кожен громадянин із особливими потребами на окупованих територіях зобов'язаний буде пройти обов'язкову медико-соціальну експертну комісію відповідно до законодавства РФ. Однак це можливо буде зробити лише за наявності російського паспорта. В іншому ж випадку, якщо цього не зробити, людей з інвалідністю позбавлять пенсій.

"Відбуватиметься усе це в період до 31 грудня 2025 року. З 1 січня 2026 року особи з інвалідністю, але без російського паспорта, будуть позбавлені пенсії з інвалідності", - йдеться у повідомленні.

При цьому у ЦНС зазначили, що плани Кремля з паспортизації населення тимчасово окупованих територій України провалюються. Це відбувається попри усі нестерпні умови, які ворог створив для українців на своїй рідній землі.